Was unterscheidet die Situation in der Schweiz von derjenigen in Schweden oder Deutschland?

Den Immobilienmarkt zwischen Ländern zu vergleichen ist ein schwieriges Unterfangen, da viele Faktoren hineinspielen. Nur weil in Schweden aufgrund steigender Zinsen die Preise sinken, muss das in der Schweiz nicht passieren. Es spielt auch das regulatorische Umfeld oder die Angebotsstruktur eine Rolle. So sieht man in den europäischen Ländern, wo Preise zurückgehen, dass die Regelung zur Belehnung teilweise viel zu lasch war. Und gleichzeitig hat man eine höhere Inflation und höhere Zinsen. Und wenn ein grösserer Teil der Immobilienbesitzer sich variabel finanziert hat, besteht somit ein Problem. Die Refinanzierung wird schwierig und zwingt den einen oder anderen dazu, die Liegenschaft zu veräussern. Und mit der Angebotsausweitung gibt es einen Preiseinbruch. Während dem Tiefzinsumfeld gab es oft kritische Stimmen, welche die strenge Regulierung bezüglich der Tragbarkeit in der Schweiz, insbesondere den kalkulatorischen Zinssatz, kritisierten. Diese strengen Richtlinien sind genau für solche Zeiten wie jetzt gedacht und zahlen sich nun entsprechend aus.