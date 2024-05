Die Abwertung des Dollars gegenüber dem Franken von letzter Woche geht laut Thomas Flury zunächst auf das Verhalten von Hedgefonds zurück. «Sie haben Dollar verkauft und die Verschuldung in Schweizer Franken zurückgefahren.» Auslöser dafür seien am Freitag enttäuschende Arbeitsmarktdaten aus den USA gewesen, zudem sei der Einkaufsmanagerindex in Europa in die Wachstumszone vorgedrungen.