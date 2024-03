Hannah Ritchie (31) ist stellvertretende Herausgeberin von «Our World in Data» und leitet die wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit. Die an der Universität Oxford entstandene Open-Source-Datenplattform wurde in der Corona-Krise weltweit bekannt. Selbst die WHO nutzte die Impfstatistiken des Teams. Ritchie hat an der Universität Edinburgh zu globalen Food-Systemen und deren Auswirkungen auf die Umwelt promoviert. Im Januar 2024 erschien ihr erstes Buch «Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet».