Eine Rezession würde kleine Unternehmen härter treffen?

Da viel über eine Rezession spekuliert wird, versuchen die Anleger, ihre Portfolios zu schützen, indem sie im Liquiditätsspektrum nach oben wandern und Small- und Mid-Caps zugunsten von Large Caps verkaufen. Ich halte das für eine Fehleinschätzung. Wenn man die Bewertungen von Small- und Large-Caps vergleicht, hat diese Korrektur aus Sicht der Bewertungsmultiplikatoren bereits stattgefunden. Der Trend geht in Richtung «Sell the Rumour and Buy the Fact», das heisst: Wenn die Presse über die Rezession schreibt, beginnt der Markt die Erholung einzupreisen. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Small- und Mid-Cap-Sektor wieder in den Fokus rückt. Da die Gewichtungen im historischen Vergleich recht niedrig sind, bin ich zuversichtlich, dass es zu zusätzlichen Investitionen in diesem Sektor kommen wird und er sich in einer Rezession gut schlagen sollte.