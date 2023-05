"Es ist an der Zeit zu kaufen, wenn Blut in den Strassen fliesst", soll der Finanzier Baron Nathan Mayer Rothschild vor über zweihundert Jahren der Legende nach gesagt haben. Was der sehr vermögende Bankier damit meinte: Die besten Kaufgelegenheiten an den Börsen ergeben sich in dem Moment, wenn die Kurse hoffnungslos in den Keller rasseln und kein Optimist weit und breit daran glaubt, dass es mit den Aktienkursen wieder aufwärts geht.