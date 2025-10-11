Wie geht es also weiter? Cook dürfte dem Unternehmen nach seinem Rücktritt voraussichtlich als Aufsichtsratsvorsitzender verbunden bleiben – ein Weg, den auch Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (Oracle), Bill Gates (Microsoft) und Reed Hastings (Netflix) eingeschlagen haben. Eine solche Kontinuität könnte sich insbesondere während der laufenden Amtszeit Trumps als wertvoll erweisen.