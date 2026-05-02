Grosse kantonale Unterschiede

In einigen Kantonen war die Lücke zwischen alten und neuen Mieten jedoch deutlich grösser. In Genf etwa, wo die Angebotsmieten über 50 Prozent höher lagen. Das heisst: Ausgeschriebene Wohnungen kosten pro Quadratmeter jährlich 139 Franken mehr. Bei einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Wohnfläche von 44 Quadratmetern sind das jährlich 6116 Franken mehr.



Oder in Zug, wo der Aufpreis 38 Prozent – oder 99 Franken pro Quadratmeter – betrug. In Zürich steigt die Miete bei einem Umzug um rund 20 Prozent oder 50 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche.