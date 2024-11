Die Dynamik des «Greenback» hat laut Stucki weniger mit den Argumenten für seine Stärke zu tun, sondern vielmehr mit den Problemen seiner grossen Konkurrenten. Der Euro ächzt seit der Eurokrise 2011 unter der Labilität seines Konstrukts sowie der wirtschaftlichen und politischen Schwäche seiner Ankerländer Deutschland, Frankreich und Italien. Der Yen leidet unter der Dauerschwäche der japanischen Wirtschaft und der Nullzinspolitik der Bank of Japan. Grossbritannien und das Pfund suchen seit dem Brexit nach politischer und wirtschaftlicher Stabilität sowie ihrem Platz in der Weltwirtschaft. «An dieser Grundkonstellation wird sich so schnell nicht viel ändern. Ein Einbruch des US-Dollars ist daher nicht zu befürchten, solange die US-Politiker ihr Land mangels eines Budgets nicht in den Konkurs treiben», so Stucki.