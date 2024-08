Zinseszinseffekt schenkt ein

Die in die Auswertung eingeflossenen Fonds sind thesaurierend. Sie schütten die Erträge nicht aus, sondern legen sie wieder an. So nutzen sie den Zinseszinseffekt optimal aus. Erfahrungsgemäss werde dieser Effekt von vielen Versicherten unterschätzt, sagt Michel Bossong.