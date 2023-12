Der Wechsel zur SNB ist eine Art Heimkehr für den in der Schweiz geborenen Ökonomen, der 2001 sein Studium an der University of Minnesota abschloss und anschliessend in den USA blieb. Er war zunächst bei der Federal Reserve Bank von Kansas City und später in New York tätig und sammelte Erfahrungen in Bereichen Geldmärkten über geldpolitische Rahmenbedingungen bis hin zu Kryptowährungen. "Schon als Doktorand war es sein Hauptanliegen, die Probleme des Bankensektors zu verstehen, insbesondere Bankenkrisen“, sagte V.V. Chari, Professorin für Wirtschaftswissenschaften in Minnesota und Martins Dissertationsberaterin.