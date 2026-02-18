Pable Hernandes de Cos

Der Spanier ist Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel - eine Art Zentralbank der Zentralbanken. De Cos war zuvor als spanischer Zentralbankchef von 2018 bis 2024 auch Mitglied des EZB-Rats. Er verfügt somit über internationales Renommee und kennt die Abläufe in der Europäischen Zentralbank bestens. Spanien stellt allerdings derzeit mit Luis de Guindos noch den Vizechefposten der EZB. Dessen Amtszeit läuft im Mai aus. Mit dem kroatischen Notenbankchef ‌Boris Vujcic steht bereits ein Nachfolger fest, der als erster Osteuropäer einen der Schlüsselposten bei der Euro-Zentralbank einnehmen wird. Damit dürfte der EZB-Chefposten mit Blick auf den Länderproporz auch für einen Südeuropäer infrage kommen, wobei die Entscheidung letztlich in der Hand der EU-Staats- und Regierungschefs liegt.