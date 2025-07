Dabei ist die Ausbildung der Studie zufolge mit 43 Prozent weiter der beliebteste Bildungsweg nach der Schule vor einem Studium mit 40 Prozent. Junge Menschen mit niedriger Schulbildung schätzten ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz jedoch deutlich pessimistischer ein. Mehr als ein Drittel von ihnen glaube nicht daran oder sei sich nicht sicher, einen Platz zu bekommen. «Ausgerechnet diejenigen jungen Menschen, für die eine Ausbildung die naheliegendste Wahl nach der Schule ist, zweifeln am häufigsten an ihren Chancen», sagte Stiftungsfachmann Clemens Wieland. Dies sei einer der Gründe, warum viele zunächst lieber in Aushilfsjobs arbeiten wollten. Deshalb sei es wichtig, gerade junge Menschen mit niedriger Schulbildung am Übergang von Schule in den Beruf zu unterstützen und ihnen konkrete Ausbildungsperspektiven aufzuzeigen.