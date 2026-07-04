Der UBS-Ökonom James Mazeau findet nicht, dass man die Ergebnisse so interpretieren sollte: «Ich würde nicht sagen, dass die meisten Schweizer ärmer werden und nur die Reichen reicher», sagt er zu Blick. Aber: «Die Reichen steigern ihr Vermögen deutlich schneller als der Rest der Bevölkerung.» Mazeaus Aussage belegt auch die aktuellste «Bilanz»-Liste der «300 Reichsten der Schweiz». Sie bringen ein Gesamtvermögen von 851,5 Milliarden Franken auf die Waage – und stellen damit einen neuen Rekord auf. Was steckt hinter diesem Mega-Zuwachs? Eine Ökonomin und ein Ökonom ordnen für Blick ein.

Aktien sind der Schlüssel zum Erfolg

Einen Grund für die wachsende Vermögensungleichheit sehen Experten am Aktienmarkt. Ökonomin Therese Faessler sagt: «Wir leben im Mittelalter. Die Grundbesitzer des Mittelalters sind die Aktionäre von heute, und die Arbeitnehmer ohne Aktien sind die Leibeigenen.» Das heisst: Die Aktionäre profitieren mehr von der Produktivität der Arbeitnehmer als die Arbeitnehmer selbst.