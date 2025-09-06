Für die Grünen und die Linke reicht das nicht. Stattdessen drängen die Parteien auf Massnahmen wie eine Zuckersteuer für Softdrinkhersteller — ein Vorhaben, das die Union ablehnt, da sie auf die Selbstkorrektur der Märkte vertraut. In einer Zeit, in der sich ein Grossteil der politischen Debatte in Deutschland auf die Kluft zwischen populistischen Fraktionen und etablierten Parteien konzentriert, zeigt die Diskussion über Lebensmittelregulierung, dass die klassische Spannung zwischen Marktfreiheit und staatlicher Intervention nach wie vor existiert.