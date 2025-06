Wer käme als Käufer in Frage?

Allenfalls könnte Spar Schweiz gut zum deutschen Giganten Rewe passen. Dieser investiert gerade massiv im Nachbarland Österreich, ist jedoch in der Schweiz im Detailhandel kaum präsent – lediglich in der Reisebranche, als Eigentümer von Dertour Suisse (ex Kuoni) sowie demnächst von Hotelplan. In Deutschland arbeitet Rewe mit dem Schweizer Convenience-Unternehmen Valora zusammen. Auch Spar ist im Convenience-Bereich tätig.