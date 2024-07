Wer zieht als US-Vizepräsidentschaftskandidat an der Seite von Donald Trump in die Wahl im November? Eine Antwort auf diese Frage hat Trump für die kommenden Tage in Aussicht gestellt. Spätestens beim Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee vom 15. bis 18. Juli sollen Trump und seine Nummer zwei offiziell zum Kandidaten-Duo gekürt werden. Es folgen einige potenzielle Anwärter. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass Trump am Ende jemanden aus dem Hut zaubert, dessen Name bislang nicht auf dem Radar auftauchte.