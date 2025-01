«Aber das könnte sich jetzt allmählich ändern», sagt Versicherungsprofessor Philip Mulder von der University of Wisconsin. Finanzwissenschaftler Sangmin Oh von der Columbia Business School hat herausgefunden, dass Versicherungskunden in anderen Bundesstaaten die Prämien in Kalifornien quersubventionieren. In 30 Bundesstaaten der USA sei die Durchschnittsprämie 2023 höher gewesen als die 2200 Dollar pro Jahr in Kalifornien.