2781 Milliardäre gibt es neu auf unserem Planeten, so viele wie noch nie. Es sind 141 mehr als letztes Jahr. An der Spitze hält sich das zweite Jahr in Folge Bernard Arnault (75) und seine Familie. Die Franzosen führen den Luxusgüterriesen LVMH, zu dem unter anderem die Luxusmarke Louis Vuitton und Dior gehören. Die Arnaults sind stolze 233 Milliarden Dollar schwer.