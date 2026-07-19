Kommt es jetzt in Zürich also zu Massenkündigungen durch die Stadt? Vorerst nicht. Erstens gibt es einen Spielraum. So dürfen bei 15 Prozent der Stadtwohnungen die Vorgaben nicht erfüllt sein. Heisst: Gemäss Reglement droht also nur bei 3,4 Prozent der Wohnungen eine Kündigung. Das sind aber immer noch 260 Mietverhältnisse, die auf der Kippe stehen. Zweitens will die Stadt aber noch zuwarten. Die Zahlen in der Auswertung basieren nämlich auf Steuerdaten von 2023. «Die endgültigen Zahlen werden wir in knapp zwei Jahren haben», so ein städtischer Sprecher zum «Tages-Anzeiger». Erst dann will die Stadt durchgreifen.