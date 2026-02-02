Unter anderem das Marketing für die vor Jahresende gestarteten Produktionen «Zootopia 2» und «Avatar: Fire and Ash» sorgte dafür, dass der Gewinn in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurückging, obwohl der Umsatz von Disney um 5 Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar anzog. Disney hatte vor den Belastungen bereits gewarnt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie von 1,63 Dollar fiel etwas besser aus als von Experten erwartet.