Das ⁠bereinigte operative Ergebnis (Ebita) sank um gut acht Prozent auf 661 Millionen Euro und die Erlöse fielen um 3,8 Prozent auf 6,02 ⁠Milliarden Euro, wie der europäische Fernsehkonzern am Donnerstag mitteilte. Im zukunftsweisenden Streaminggeschäft drosselte RTL den Verlust auf 47 Millionen Euro und will hier in diesem ‌Jahr mit 25 bis 50 Millionen Euro erstmals schwarze Zahlen schreiben. Das Marktumfeld sei 2025 ‌schwierig gewesen - mit einem deutlichen Rückgang der Fernsehwerbung und noch mehr ​Verlagerung vom linearen TV zum Streaming, sagte der scheidende RTL-Chef Thomas Rabe. «Streaming wird zudem der wichtigste Treiber für weiteres Gewinnwachstum in den kommenden Jahren sein.»