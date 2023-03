Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eigene Aktien im Gesamtwert von 2 Milliarden Dollar erworben. Über die letzten drei Jahre flossen so jährlich sogar gut 5 Milliarden Dollar an die Anteilseigner zurück. Unter Berücksichtigung der Jahresdividende lag die Gesamtrendite damit bei durchschnittlich 9 Prozent. Doch selbst wenn es künftig in Sachen Kapitalrückführung etwas gemächlicher zu-und-her-gehen dürfte: Für Fantasie ist aus Anlegersicht jedenfalls gesorgt.