Wer nicht noch tiefer für neue Elektronik in die Tasche greifen will, sollte sich stattdessen nach Geräten aus zweiter Hand umsehen. Diese werden bei Schweizerinnen und Schweizern immer beliebter: Laut Digitec-Galaxus greifen immer mehr Kunden zu Secondhand-Smartphones, -Notebooks und -Tablets. So stieg der Absatz von gebrauchten Handys beim grössten hiesigen Elektronikhändler 2025 um 23 Prozent, während Neugeräte nur einen Zuwachs von 12 Prozent verzeichneten. Auch bei Tablets (plus 39 Prozent), PCs (plus 112 Prozent) und Laptops (plus 139 Prozent) boome der Markt.