Eine aktuelle - und positive - Antwort gibt der zuständige Analyst von Julius Bär. Zwar hätten die kräftigen Preiserhöhungen im vergangenen Jahr die Absatzvolumen von Lindt insbesondere im deutschsprachigen Europa belastet. Insgesamt dürfte das organische Wachstum im ersten Halbjahr aber positiv bleiben und sich im zweiten Halbjahr wieder beschleunigen. Entlastend wirkt dabei, dass die Kakaopreise trotz eines absehbaren Anstiegs nicht mehr auf die Hochstände von 2024 und 2025 zurückkehren dürften.