Das Werk und die Teststrecken in der Provinz seien verkauft worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Käufer sei die Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), eine Tochtergesellschaft der staatlichen Shanghai Lingang Development Group. Damit verfügt VW über keine Präsenz mehr in der Provinz. Zum Kaufpreis äusserte sich das Unternehmen nicht. Ein Sprecher sagte, die etwa 170 Arbeitsplätze in dem Werk blieben erhalten.