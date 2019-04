Der Drehautomatenhersteller wolle die Firma unabhängig weiterentwickeln, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Rückkauf solle bis spätestens Ende 2019 erfolgen. 2018 habe der Standort in Xi'an die ISO 9001 Zertifizierung erhalten und im laufenden Jahr werde die Tornos (Xi'an) Machine Works Co. neue Räumlichkeiten beziehen.

Tornos ist in den Bereichen Medizin- und Dentaltechnik, Mikromechanik sowie Elektronik tätig und erwirtschaftete 2018 mit 728 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 215 Millionen Franken.

(AWP)