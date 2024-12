Die passende Wahl

Jörg Kenel, Produktmanager Anlegen & Vorsorge bei der Schwyzer KantonalbankIch, erachtet Wertpapier-Geschenke vor allem mit Blick auf das langfristige Renditepotenzial von Anlagefonds als sinnvoll. "Es sollte jedoch eine Form des Schenkens gefunden werden, die dem Kind die Anlage versteh- und greifbar macht", sagt Kenel. Anders als ein physisches Nötli sei ein Anlagefonds nicht plastisch erfahrbar. Idealerweise werde dem Kind schon früh in einer altersgerechten Sprache erklärt, was genau mit dem Geld geschehe. "Damit kann bereits in jungen Jahren ein Verständnis geschafft werden für die Finanzmärkte und den langfristigen Anlageprozess, der nebst den möglichen Renditen immer auch die Risiken im Blick hat", so Kenel.