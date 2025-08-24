Die Top 10 werden von bekannten Reisedestinationen dominiert: Mallorca (3. Platz) ist ebenso vertreten wie London (4.) und Istanbul (5.). Die Top-Position belegt der wenig aussagekräftige Filter «Alle Orte». Also die Suche nach allen Zielorten, die vom Flughafen Zürich aus erreichbar sind. Gleich dahinter liegt aber eine Stadt, die viele nicht so weit oben vermuten. Wer auf eine weitere europäische Metropole tippt, liegt falsch. Die richtige Antwort: die thailändische Hauptstadt Bangkok.