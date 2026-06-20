Üblicherweise kann Lindt höhere Preise mit Leichtigkeit durchsetzen. Doch selbst an der Börse ist man sich da nicht mehr so sicher. Die Namenaktie von Lindt & Sprüngli – teuerste Aktie der Schweiz – hat seit dem Jahreshöchststand im Februar 2026 von 128'600 Franken auf rund 94'000 Franken gefallen. Das ist ein Minus von über 34'000 Franken pro Papier.