Was tiefere Zinsen und geschmälerte Erträge bedeuten, wurde am Dienstag den Aktionären von JPMorgan und Goldman Sachs schmerzhaft in Erinnerung gerufen. JPM-Präsident Daniel Pinto sagte an der jährlichen Global Financial Services Conference von Barclays, die Analysten seien zu optimistisch hinsichtlich der Prognosen für das nächste Jahr. Die Aktie sackte daraufhin um 5,9 Prozent ab. Die Goldman-Sachs-Aktien fielen um bis zu 4,5 Prozent, nachdem Kommentare aufkamen, dass die Handelsumsätze im dritten Quartal stärker als erwartet zurückgehen würden.