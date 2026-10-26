Der koreanische Anbieter von Arbeitsspeicher für KI-Rechenzentren plant eine Sonderdividende in Höhe von rund 16 Billionen Won (12 Milliarden US-Dollar). Damit soll der Grossteil des Gewinns von 20 Billionen Won ausgeschüttet werden, den das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte aus seiner Beteiligung an Kioxia erzielt hat. Dies berichtete die Zeitung «DongA Ilbo». Unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen aus dem Investmentbanking meldete die Zeitung zudem, dass SK Hynix die Ausschüttung – die möglicherweise in Raten erfolgt – voraussichtlich am Mittwoch im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal ankündigen wird.