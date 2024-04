Jüngster Markt-Schocker am Donnerstagabend

Es ist nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass Händler die Prognosen der Fed in Frage gestellt haben. Schon in den Tagen vor der Zinsentscheidung im März wetteten sie auf eine Lockerung um weniger als 75 Basispunkte, obwohl die aktuelle Preisgestaltung noch aggressiver ist. Diese Verschiebung lässt auch Zweifel an den Wetten auf eine erste Zinssenkung im Juni aufkommen. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um einen Viertelpunkt im Juni fiel am Montag kurzzeitig unter 50 Prozent.