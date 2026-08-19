Auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) stellt der Online-Apotheke in einer Ersteinschätzung ein grundsätzlich positives Zeugnis aus. Zwar bleibt die Balance zwischen Wachstum und Kosteneffizienz entscheidend. Falls aber – wie geplant – 7 Prozent aller Vollzeitstellen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz eingespart werden können, schafft dies wichtige Abhilfe.