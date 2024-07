Stromversorger beabsichtigen, Tarife zu senken

Doch von diesen beiden Seiten müssen wir in nächster Zeit keinen neuen Inflationsschock mehr fürchten: Die Strompreise sollen nächstes Jahr gar wieder sinken. In einer Umfrage des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE gaben fast alle Stromversorger an, die Tarife 2025 sicher oder wahrscheinlich zu reduzieren.