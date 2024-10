«Deutschland deindustrialisiert und entreichert sich», kommentierte Christoph Keese (60), ehemaliger Journalist und Manager bei Axel Springer. Heute liege das Bruttoinlandprodukt (BIP) der Schweiz fast doppelt so hoch wie in Deutschland. In Zahlen: Laut IWF betrug das BIP pro Kopf in der Schweiz 2022 93'700 Dollar und in Deutschland 48'800 Dollar.