SNB hält direkt keine Bitcoins als Währungsreserve

Die Schweizerische Nationalbank investiert nicht direkt in Kryptowährungen. Thomas Jordan, der zurückgetretene Präsident des Direktoriums der SNB, erklärte am 26. April an der Generalversammlung in Bern: «Wir haben uns bisher nicht entschieden, in Bitcoin zu investieren, und das aus guten Gründen. Währungsreserven sind internationale Zahlungsmittel, die liquide sein müssen, ihren Wert behalten und die wir problemlos kaufen und verkaufen können.» Auch die anderen grossen Notenbanken halten sich bei direkten Bitcoin-Investments zurück.