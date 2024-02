Die Inflation in der Schweiz fiel im Januar auf 1,3 von 1,7 Prozent im Dezember, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Der starke Rückgang ist eine grosse Überraschung. Ökonomen hatten vor der Veröffentlichung der Daten mit Januar-Werten zwischen 1,5 und 2,2 Prozent gerechnet. Die Inflation in den USA ist zu Jahresbeginn dagegen nicht so stark gefallen wie erwartet.