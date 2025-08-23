Ist im Garten ein Goldschatz vergraben? Tatsächlich liegt der Wert im Boden, auf dem das Gebäude steht. «Bei diesem Grundstück handelt es sich um ein Bauland in der Zone W3», sagt Luxusmakler Claude Ginesta. Es handelt sich also um eine Wohnzone, in der drei Vollgeschosse sowie ein Attikageschoss erlaubt sind. Die Ausnützungsziffer der Parzelle beträgt laut Ginesta 90 Prozent. Das heisst, man darf den grössten Teil des Bodens bebauen.