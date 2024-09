Ein schwächerer Franken wäre ein «willkommener Rückenwind» für Schweizer Unternehmen, wie Saraco bemerkt - insbesondere für Firmen «mit Produktion in der Schweiz, die exportieren», so der Experte. Er nennt Ems als ein Unternehmen, das profitieren könnte. Der Spezialchemikonzern unter der Leitung von CEO Magdalena Martullo-Blocher erzielt aufgeschlüsselt nach Ort des Kunden knapp 13 Prozent des Nettoumsatzes in den USA, rund 20 Prozent in Deutschland und etwas mehr als 16 Prozent in China. Auf die Schweiz entfällt ein Anteil von drei Prozent.