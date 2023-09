Richten wir den Blick auf die Côte d'Azur. Was suchen Schweizerinnen und Schweizer im Süden für Adressen?

Im Südosten können Sie 300 Sonnenstunden im Jahr geniessen, das zieht natürlich auch viele Leute aus der Schweiz an. Nice, Cannes oder St. Tropez sind beliebt. Am Marktanteil gemessen sind die Schweizerinnen und Schweizer im Süden allerdings weniger stark vertreten als in Paris. Der Markt ist auch schlicht grösser als in der Hauptstadt. Das Interesse spaltet sich in zwei Lager: Ein Teil unserer Klientschaft sucht Häuser, der Rest möchte ein Pied-à-Terre oder eine Wohnung erwerben.