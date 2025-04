«Eines von nur zwei Unternehmen, das von den Agenturen noch mit AAA bewertet wird»

So oder so ist die Aktie für ihn wohl einer der Tech-Favoriten. «Eine Sache, die mir wirklich gefällt, ist, dass sie sehr diversifiziert ist und eine Kombination aus vielen verschiedenen Arten von sehr stabilen Geschäften hat. Ich denke, dass dies dazu beitragen würde, das Geschäft insgesamt abzufedern, falls wir in eine Rezession geraten sollten», so der Morningstar-Chefstratege. Das Unternehmen sei in fast allen Bereichen, in denen es konkurriert, führend. «Die Bilanz ist sehr solide, es gibt viel Bargeld. Wenn man sich die Kreditwürdigkeit ansieht, ist es, glaube ich, eines von nur zwei Unternehmen, das von den Agenturen noch mit AAA bewertet wird.»