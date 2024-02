Knickt die Nationalbank doch früher ein?

An den europäischen Geldmärkten schiessen Zinssenkungsspekulationen ins Kraut, nachdem Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau jüngst die Absicht der Europäischen Zentralbank (EZB) bekräftigte, in diesem Jahr schneller als erwartet mit Zinssenkungen zu beginnen. Entsprechend ist der Euro zum Franken wieder unter Aufwertungsdruck geraten. Ein steigender Frankenkurs setzt die hiesige Exportindustrie noch mehr unter Druck und dürfte zu einer weiteren Konjunkturabkühlung in der Schweiz beitragen.