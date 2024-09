Dieser Einfluss funktioniert so: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich ist weltweit führend im Geschäft mit Lebens- und Krankenrückversicherungen. Es versichert weltweit rund 250 Millionen Menschen, und es wird geschätzt, dass etwa die Hälfte dieser Menschen in den USA lebt - dem relevantesten Markt für Adipositas-Gegenmittel.