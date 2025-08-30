Was sind die Vor- und Nachteile der Schweizer Start-up-Szene und womit haben die Jungfirmen zu kämpfen? Ein viel beachteter Fall ist das Zürcher Start-up Ava mit Lea von Bidder, das mit einem Fruchtbarkeitstracker den Kinderwunsch revolutionieren wollte.
Ava scheiterte, obwohl es mehrmals zum Schweizer Start-up des Jahres gewählt wurde und mehr als 50 Millionen Dollar Investorengelder einsammelte.
Der Wirtschaftsjournalist Stefan Mair hat über Ava ein Buch geschrieben. Darüber spricht Podcast-Host Tim Höfinghoff mit ihm im Podcast «Handelszeitung Insights».