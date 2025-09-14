Von 6,9 auf 5,4 Millionen Franken

In die Confiserie- und Restaurantküche seien «hohe Investitionen» getätigt worden, heisst es in der Annonce weiter. Das Inventar wird mitverkauft. Das Haus könnte verschiedene Funktionen einnehmen – als kleines Hotel, als Gastrobetrieb oder als Wohn- oder Geschäftshaus. Die Nobilis Estate AG, verantwortlich für den Verkauf und spezialisiert auf Luxusimmobilien, gibt den Preis offiziell nicht bekannt. Wie der «Bote» aber weiss, müssten Kauflustige aktuell 5,4 Millionen Franken auf den Tisch legen. 1,5 Millionen weniger als beim ursprünglichen Angebot – ein satter Rabatt.