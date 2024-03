Baerbock sagte, dass auch in Teilen der Ukraine, Moldaus und Georgiens abgestimmt worden sei, «ist völkerrechtswidrig». Ein Sprecher des Auswärtigen Amts ergänzte in Berlin: «Die Ergebnisse solcher Scheinwahlen werden wir nicht anerkennen.» Dies gelte auch für die Abstimmung in den russisch besetzten und annektierten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine. Putin wurde dem am Montag mitgeteilten Endergebnis zufolge laut Wahlbehörde mit 87,28 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Damit kann der 71-Jährige das Land sechs weitere Jahre regieren. Er steht bereits seit 1999 an der Spitze Russlands. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge 77,44 Prozent und damit so hoch wie noch nie seit Ende der Sowjet-Zeit.