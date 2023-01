Das Europäische Parlament hatte sich am Mittwoch für die Lieferung ausgesprochen. Die Ampel-Parteien SPD, Grünen und FDP verhinderten am Donnerstag eine Abstimmung über einen Antrag der oppositionellen CDU und CSU, in dem die Leopard-Lieferung gefordert wird. Die Ampel-Koalition ist in der Frage gespalten. Scholz hatte die Lieferung nie ausgeschlossen, beharrt aber auf gemeinsame Schritte mit Washington. "An dieser Haltung ändert auch das Ramstein-Treffen nichts", erfuhr Reuters aus Regierungskreisen. Verteidigungsminister Pistorius betonte, dass die USA der "wichtigste Partner" Deutschland seien. Frankreich sei der wichtigste Partner in Europa.