Die Kampagne im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg richte sich «insbesondere gegen westliche Logistik- und Technologieunternehmen», teilten der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND), das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Verfassungsschutz (BfV) in einer gemeinsamen Mitteilung mit. «Betroffen sind hierbei vor allem Unternehmen, die an der Durchführung von Hilfslieferungen an die Ukraine beteiligt sind.»