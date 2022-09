Die 34 führenden westeuropäischen Geldhäuser erhöhten ihre Nettozinserträge im ersten Halbjahr im Schnitt um zehn Prozent, heisst es in einer Analyse, die die Ratingagentur Moody´s am Montag veröffentlichte. Deutsche Kreditinstitute wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und die DZ Bank steigerten ihre Nettozinserträge in der ersten Jahreshälfte im Schnitt um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In der Euro-Zone profitierten österreichische Banken am meisten von der Zinswende: Laut Moody´s stieg der durchschnittliche Zinsertrag der Erste Group und der Raiffeisen Bank International um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.