«Niemand kann mit Ihnen Geschäfte machen»

Nach der Ankündigung der Sanktionen hatte sich Lukoil auf die Suche nach einem Käufer für sein Auslandsgeschäft gemacht. Im Oktober wurden die Russen dann bei dem in der Schweiz ansässigen Rohstoffhändler Gunvor fündig. Am Dienstag hob Gunvor-Chef Torbjorn Tornqvist in einem Interview mit der «Financial Times» die Probleme hervor, mit denen Lukoil bei der Verhandlung des Deals konfrontiert war: «Die gesamten internationalen Aktivitäten von Lukoil sind lahmgelegt. Niemand kann mit ihnen Geschäfte machen. Viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, und die Raffineriekapazitäten könnten stark beeinträchtigt werden», sagte er der Zeitung.